ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة فلة الجزائرية للمرة الأولى بعد غياب طويل عن الإعلام كاشفة عن تفاصيل شخصية لم تتحدث عنها من قبل.
وكشفت فلة الجزائرية عن زواجها من رجل أعمال كويتي الجنسية، مؤكدة أن علاقتهما كانت فريدة من نوعها من حيث التفاصيل وطبيعة المشاعر.
وأكدت فلة أنه لم يكن رجلاً تقليدياً، وأنه كان يعبر لها عن حبه بطريقة إستثنائية، حيث إشترى لها طائرة خاصة وسجل إسمها عليها.
إلا أن فلة إمتنعت عن الكشف عن إسم الزوج ما زاد القصة غموضاً وأشعل تساؤلات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية هذا الشخص.
كانت هذه تفاصيل خبر قدم لها طائرة خاصة.. فلة الجزائرية تتحدث للمرة الأولى عن زوجها الثري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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