تكنولوجيا: كاسيو تطلق إصدارًا فاخرًا من G-Shock Frogman مستوحى من ضفدع الجولياث الأفريقي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت كاسيو رسميًا إصدارًا جديدًا من سلسلة G-Shock Frogman المخصصة للغواصين، باسم MR-G Frogman MRG-BF1000RG، الذي يعتمد تصميمه على أكبر ضفدع في العالم، الضفدع العملاق الأفريقي.

يجمع هذا الإصدار الفاخر من سلسلة MR-G بين الأداء العالي والتصميم المستوحى من الضفدع العملاق، حيث تظهر التفاصيل الخضراء المختلفة التي تحاكي لونه وبيئته الطبيعية.

صُنع الجهاز من أكثر من 70 جزءًا، وصُمم خصيصًا لتحمل ظروف الغوص القاسية. تتضمن الساعة تاجًا لولبيًا، ووحدة حماية قوية، وتوسيد داخلي من مطاط الفلور لحماية الوحدة الأساسية.

تم تصنيع الحافظة والإطار وظهر الساعة من التيتانيوم، مع معالجة متطورة باستخدام كربيد التيتانيوم لزيادة قوتها ومتانتها، مما يتيح للساعة التحمل حتى عمق 200 متر (656 قدم) تحت الماء.

ويتميز الجزء الخلفي للساعة بكوب من الياقوت الأخضر الذي يشبه عيون الضفدع، ويعمل على تحسين تلقي إشارات الوقت عبر الراديو بشكل أفضل مقارنة بالعلب المعدنية.

تم حماية الجزء الأمامي للساعة بزجاج ياقوتي كروي مع طلاء داخلي مضاد للانعكاس، مما يسهّل قراءة مؤشرات الوقت أثناء الغوص ووقت الراحة. تم تغليف الأيدي والعلامات بطلاء فسفوري لإضاءة ممتازة تحت الماء، مع إضاءة LED عالية الكثافة.

كما تتتبع الساعة وقت الغوص بدقة تصل إلى الثانية، حيث تقيس وقت الغوص حتى ساعتين، بالإضافة إلى قياس وقت الاستراحة على السطح لمدة تصل إلى 24 ساعة. يمكن أيضًا تسجيل 30 غطسة لمراجعتها لاحقًا. ويمكن للمستخدمين تعديل الإعدادات عن بُعد باستخدام الهاتف الذكي عبر البلوتوث.

تستطيع الساعة تحديد الوقت تلقائيًا في مناطق مثل الصين واليابان وأوروبا والولايات المتحدة. كما أنها تعمل بنظام الشحن الشمسي، ما يتيح لها التشغيل المستمر تقريبًا، حيث يدوم الشحن الكامل لمدة تصل إلى خمسة أشهر. وتدعم الساعة أيضًا ميزات مثل رسم بياني للمد والجزر، توقيت مزدوج، ساعة توقيت وإنذار.

من المتوقع أن تُطرح الساعة للبيع في 23 مايو بسعر 572,000 ين (حوالي 4,079 دولارًا أمريكيًا). لم يتم الإعلان عن الأسعار في بقية الأسواق العالمية.

من الجدير بالذكر أن ساعات كاسيو ذات المواصفات العالية عادةً ما تتوفر فقط عبر موقع الشركة الإلكتروني وبائعي الساعات الفاخرة، وليس عبر متجر كاسيو على أمازون في الولايات المتحدة.

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