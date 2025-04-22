الصورة الأولى للبابا فرنسيس مُسجّى في نعشه

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ميرنا وليد - بيروت - انتشرت صورة من مراسم وداع البابا فرنسيس مسجّى في نعشه في كنيسة بيت القدّيسة سانتا مارتا، والذي توفي يوم أمس بعد تعرضه إلى سكتة دماغية، ودخوله في غيبوبة أدت إلى وفاته.
نعرض لكم الإجراءات المتخذة بعد وفاة البابا.
-يتم كسر الخاتم البابوي الذي يعتبر رمزاً للسلطة.
-يُعلن عن 9 أيام للحداد الرسمي.
-يتم تحنيط جسد البابا، ويُعرض في كنيسة القديس بطرس.
-لا يتم إتخاذ قرارات كبيرة ومهمة حتى يتم إنتخاب بابا جديد.
-يجتمع الكرادلة في كنيسة سيستين، ولا يخرجون قبل إنتخاب بابا جديد.
-بعد فرز الأصوات إذا خرج الدخان الأسود، فهذا يعني أنه لم يُنتخب البابا، والدخان الأبيض يعني أنه تم إنتخاب بابا جديد.
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