"ايدج" تستعرض قدرات مروحيتها المستقلة المتطورة "HT-100" في البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهر عرض أجرته "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، لقدرات المروحية المستقلة (أنافيا "HT-100") في المنطقة المخصصة للاختبارات داخل مركز أنشطة الجيش في "ريستينغا دا مارامبايا" بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، التفوق الجوي للمروحية في توفير المعلومات الاستخباراتية والمراقبة وبيانات الرصد التكتيكية والعملية بسرعة وموثوقية وبصورة فورية.

وتم تطوير وإنتاج مروحية (HT-100)، التي تُمثل نتاج التميز والابتكار الهندسي الأوروبي في تكنولوجيا الإقلاع والهبوط العمودي، من قبل شركة "أنافيا" التابعة لـ"ايدج" والمتخصصة في الأنظمة الجوية المستقلة المتطورة ومقرها سويسرا، والتي شكلت خبراتها عاملاً رئيسياً في إظهار أداء المروحية وموثوقيتها خلال العرض الحي.

وخلال الفعالية، شاهد ممثلون عن القوات المسلحة البرازيلية، والشرطة العسكرية لولاية ريو دي جانيرو، والأمانة الوطنية للأمن العام، وأمانة الأمن العام في ريو دي جانيرو، والشرطة الفيدرالية، والشرطة المدنية في ريو دي جانيرو، ومجموعة الحدود الخاصة لولاية ماتو غروسو، وبتروبراس، وشركات أمن متخصصة، تحقيق مروحية (HT-100) لزمن جاهزية بلغ 15 دقيقة، من تفعيل النظام حتى الإقلاع، وتنفيذ نمط طيران معقد.

وشمل ذلك التحليق، والطيران بسرعة منخفضة وارتفاع منخفض، ومناورات على شكل رقم 8، والتفافات دائرية، كما أبرز العرض قدرات (HT-100) ضمن مجالي خط الرؤية البصري وما وراء خط الرؤية البصري، إلى جانب تحسين الوعي الظرفي عبر إعداد الخرائط بصورة فورية.

وقال تياغو سيلفا، الرئيس التنفيذي لمكتب مجموعة ايدج في أمريكا اللاتينية، إن مروحيات من طراز (HT-100) توفر حلاً رئيسياً عبر مجموعة من السياقات التشغيلية، تم تصميمها بإحكام للتصدّي للتحديات الفريدة في المنطقة.

يذكر أن (HT-100) هي مروحية مستقلة لكل التضاريس، تعمل ليلاً ونهاراً، ويمكنها الطيران في الظروف الجوية الصعبة والسيئة، وجرى تصميم الطائرة كبديل سريع النشر للطائرات المروحية المأهولة لمهام جمع المعلومات الاستخباراتية والبيانات، حيث تبلغ حمولتها القصوى 60 كيلوغراماً.

وتجسد الطائرة التزام "أنافيا" بإعادة تعريف عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والرصد التكتيكية عبر قدرتها على التحمل ودقتها واستقلاليتها المتطورة، وتتميز (HT-100) بنظام دوار مترابط وتوربين صناعي، ما يتيح 6 ساعات من وقت الطيران كحد أقصى مع كفاءة عالية في استخدام الطاقة، وأداء موثوق بالحد الأدنى من الاهتزاز.

وقال يون أندري يورغ، الرئيس التنفيذي لشركة أنافيا، إن الشركة تهدف إلى تقديم منصة موثوقة وفائقة القدرات وتعمل بدقة حتى في أكثر البيئات تطلباً للقوات المسلحة ووكالات الأمن، مشيراً إلى أن هذا العرض الناجح في البرازيل يؤكد على رؤية الشركة الهادفة إلى توفير الابتكار الأوروبي في سوق الدفاع العالمي عبر الاستفادة من نطاق الوصول العالمي لمجموعة "ايدج" ومن قدراتها.