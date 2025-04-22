كريم فهمي عن ياسمين عبد العزيز: "نعاني من نفس المرض"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري كريم فهمي عن زميلته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بعد تعاونهما في مسلسل "وتقابل حبيب"، وعن الصداقة الوطيدة التي تربطه بها، مؤكداً أنها نسخة لن تتكرر.



وعن أهم صفاتها قال كريم فهمي: "صاحبة صاحبها هي كل حاجة وعكسها طفلة وشخصيتها قوية عنيدة جداً بس عندها يتحب هي شخصية استثنائية ملهاش نسخة، أنا بحبها جداً. طفلة فلازم نعرف إننا بنعامل طفلة في كثير من الأحيان كل شيء وعكسه عيوبها هي مميزاتها ومميزاتها هي عيوبها لازم أكون حكيم معها طول الوقت لأنها طفلة لكن طفلة لذيذة وبشخصية قوية في أوقات".

كما كشف كريم فهمي عن مفاجأة حول ياسمين حين قال: "أنا وهي عندنا ADHD، وده بيظهر مثلاً إننا ممكن نكون بنتكلم في حاجة مهمة جداً وفجأة تلاقيها راحت في موضوع تاني خالص... لازم ترجّعها تاني للموضوع، ياسمين طفلة فعلاً".