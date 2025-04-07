شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عاجلة للسكان في مناطق سيطرة الحـوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الصحفي عبدالكريم المدى رسالة لأولياء الأمور في مناطق سيطرة جماعة الحوثي

وقال المدى في رسالة عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس: ‏لكل أب وأم وأخ وأخت في المناطق الواقعة تحت الإرهاب الحوثي.

لا تفرطوا بأبنائكم ولا تستهينوا بما يسمى بالمراكز الصيفية التي يحاول جلب أبنائكم إليها وغسل أدمغتهم بثقافة القتل والإرهاب. وتابع بالقول:

حاولوا تحصين أغلى ما يملك الإنسان في الحياة ، الأطفال والمراهقين ، فهم وقود الحوثي وهدفه سيحوّلهم لقتلة متوحشين وممكن يبدأون بكم وقد حصلت عشرات العشرات من نتائج الدورات والمراكز الصيفية.. واختتم بالقول:عافاكم الله وحفظ أولادكم وأصلح حالهم.

‎#مراكز_صناعه_الارهاب



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