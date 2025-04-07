شكرا لقرائتكم خبر عن بسببُ أصولُها اليمنيية ...إسرائيل تحتجزُ نائبةً بريطانيةً "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتجزت السلطات الإسرائيلية النائبتين البريطانيتين ابتسام محمد، من أصول يمنية، ويوان يانغ، في مطار بن غوريون، ورفضت السماح لهما بدخول تل أبيب، بحسب ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن النائبتين لم تكونا جزءًا من وفد رسمي مُنسق، وزعمت أن هدف زيارتهما كان "توثيق أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية ونشر الكراهية ضد إسرائيل"، مما دفع وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل إلى إصدار قرار بمنعهما من الدخول.

من جانبه، أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي احتجاز النائبتين، واصفًا الإجراء بأنه "غير مقبول، وغير مجدٍ، ومقلق للغاية". وأكد أن النائبتين كانتا ضمن وفد برلماني رسمي، مشددًا على أن أولوية بريطانيا تظل "العودة إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن، ووقف إراقة الدماء، وإنهاء الصراع في غزة".

تُعد ابتسام محمد أول امرأة عربية تُنتخب لعضوية البرلمان البريطاني وأول نائبة يمنية بريطانية على الإطلاق. وكانت قد دعت سابقًا إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووصفت ما يجري هناك بأنه "تطهير عرقي وجرائم حرب"، منتقدة تهجير الفلسطينيين من رفح.



