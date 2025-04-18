شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودي يضع 6 احتمالات لمستقبل اليمن عقب تعرضها لهذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الباحث الاستراتيجي السعودي الدكتور عواض القرني عن ستة سيناريوهات محتملة لما بعد الضربات الأمريكية المستمرة على مواقع جماعة الحوثيين في اليمن. ونشر الدكتور القرني تحليله عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مشيرًا إلى أن هذه السيناريوهات تأخذ في الاعتبار عوامل عسكرية وسياسية ودولية.

ويرى الدكتور القرني أن استمرار الضربات الأمريكية على مخازن الأسلحة والذخائر في صعدة وصنعاء، وتعطيل مطار صنعاء وميناءي الحديدة ورأس عيسى، بالإضافة إلى الضغوط الدولية المتزايدة وتجفيف الدعم الإيراني، سيؤدي حتمًا إلى انكسار وانهيار الحوثيين، وقد يشمل ذلك نهايتهم، خاصة مع استهداف قيادات الصف الأول والثاني، بما فيهم عبدالملك الحوثي.

ويتوقع الباحث إمكانية حدوث تحول مفاجئ في الأحداث إذا رضخت إيران لشروط أمريكية تحت الضغط، أو إذا قررت الولايات المتحدة التفاوض مباشرة مع الحوثيين لعقد صفقة تضمن أمن الملاحة في البحر الأحمر كأولوية.

ويحذر الدكتور القرني من لجوء الحوثيين، بتحريض من إيران، إلى توسيع نطاق الصراع ليشمل دول الخليج، وهو ما يعني رفض إيران للتفاوض مع أمريكا وحرق ورقة الحوثي.

ويتوقع الباحث سيناريو قد يضطر فيه الحوثيون، تحت الضغط، إلى التوجه نحو الحكومة الشرعية لإعلان تفاهم على مراحل، بما في ذلك إعادة مناقشة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وموضوع الأقاليم، خاصة في ظل تذمر أنصار الحوثيين والمقربين منهم بسبب الوضع الاقتصادي والرغبة في إنهاء الصراع.



ويرى الدكتور القرني احتمال استمرار الحوثيين بدعم إيراني ورغبة بعض الدول المستفيدة من الوضع الحالي، والاكتفاء بالسيطرة على مناطقهم الحالية، بعد فقدان جزء كبير من قوتهم وضعف الدعم نتيجة تصنيفهم كمنظمة إرهابية.

ويشير الدكتور القرني إلى وجود سيناريوهات أخرى محتملة يرى أنه ليس من المناسب الحديث عنها في الوقت الحالي.