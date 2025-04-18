شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور بارز ينهار بالبكاء عقب وفاة نجله بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �وفى الشاب صامد الحبيشي اثر ذبحة صدرية يوم الجمعة.

وظهر الدكتور احمد وهو يجهش بالبكاء عقب وفاة نجله بمشهد مؤثر

وعرف عن الشاب صامد دماثة اخلاقه وحبه لعمل الخير حيث تسبب نبأ وفاته بحالة حزن بين المواطنين.

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