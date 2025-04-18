شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صالح يتحدث عن فضيحة تشهدها جدران صنعاء (صدمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المحامي صالح محمد المسوري أن الشعب اليمني يرفض جماعة الحوثي، مشيرًا إلى ما وصفه بتشويه الجماعة لشعاراتها وصور مؤسسها الراحل حسين الحوثي على الجدران.

وقال المسوري: "الشعب اليمني .. يرفض الحوثي"، وأضاف: "شاهدوا كيف شوهوا شعارات الحوثي وصور الهالك حسين الحوثي على الجدران".

وختم المسوري منشوره بالتأكيد على أن "الحوثي مرفوض مرفوض مرفوض"، متوقعًا أن "قريباً سينتهي بإذن الله تعالى".

