شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مصرع أحد أخطر رجالات الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كدت مصادر مطلعة أن ضربة دقيقة ومركزة استهدفت سفر الصوفي، مدير مكتب زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، ما أدى إلى إصابته بجراح بالغة ومصرع شقيقه الذي كان مرافقًا له. وتشير المصادر إلى أن حجم العملية يعكس دقة عالية في الرصد والاستهداف، خصوصًا أن الصوفي يُعد من أبرز الشخصيات المقربة من عبدالملك الحوثي، ما يضفي على العملية بُعدًا استثنائيًا في الأثر والتوقيت. ورغم ضخامة الحادثة، يواصل الحوثيون الصمت، ويرفضون الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العملية أو إعلان الوفاة بشكل رسمي.



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