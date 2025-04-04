شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في سوريا.



وأعربت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - عن إدانتها الشديدةِ للغاراتِ التي شنَّها الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتْ عدَّةَ مناطقَ في سوريا بما في ذلكَ الهجومُ على مطار حماة، كما تُدينُ التوغُّلَ المتكرِّرَ لقوَّاتِ الاحتلالِ في الأراضي السوريَّةِ.



وأشارت إلى أن هذهِ الاعتداءاتِ، التي أسفرتْ عن استشهادِ وإصابةِ العشراتِ من المدنيِّينَ الأبرياءِ، تُؤكِّدُ النهجَ التوسُّعيَّ العدوانيَّ الذي تتبنَّاهُ حكومةُ الاحتلالِ، وتُمثِّلُ انتهاكًا صارخًا للقانونِ الدوليِّ وللسيادةِ الوطنيَّةِ للدُّوَلِ، مطالبة المجتمعَ الدوليَّ بتحمُّلِ مسؤولياتهِ لوقفِ هذهِ الانتهاكاتِ، وحمايةِ المدنيِّينَ، واحترامِ حقوقِ الشُّعوبِ في العيشِ بأمنٍ وسلامٍ.