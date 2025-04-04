الامارات | منافسات السباحة المفتوحة وكرة الماء في «دولية دبي للألعاب المائية» تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات السباحة المفتوحة وكرة الماء ضمن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2025، التي تقام من 21 مارس إلى 21 أبريل 2025، بمشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة يتنافسون في خمس رياضات مائية على مدار شهر كامل.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات كرة الماء، فيما تُقام السباحة المفتوحة على شاطئ جميرا على مدار يومين، وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للسباحة، ومجمع حمدان الرياضي، وبالشراكة مع أكاديمية أبيكس الرياضية لإدارة الفعاليات، إلى جانب التعاون مع عدة أكاديميات رياضية خاصة. وتشهد منافسات السباحة المفتوحة مشاركة 250 سباحاً من مختلف الفئات العمرية، يمثلون 15 نادياً وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب جهات حكومية، بما يعكس التنوع الكبير في البطولة، حيث يشارك سباحون من أكثر من 30 جنسية تراوح أعمارهم بين 7 و61 عاماً، وتقام البطولة بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات المائية وأكاديمية هامر.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن مجموعة من الفعاليات المجتمعية والرياضية المصاحبة، بهدف دعم وتطوير المواهب في رياضات المياه المفتوحة، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية.

أما في مجمع حمدان الرياضي، فتقام منافسات كرة الماء بمشاركة عدد من الفرق، وبالتعاون مع أكاديمية كاميل لكرة الماء. وكانت البطولة قد انطلقت الأسبوع الماضي بمنافسات الغطس التي شهدت مشاركة 155 لاعباً من فرق محلية ودولية، وسط سيطرة روسية على مختلف المنافسات.

• مجمع حمدان الرياضي يستضيف منافسات كرة الماء، فيما تُقام السباحة المفتوحة على شاطئ جميرا.