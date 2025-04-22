شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح مشروعات تطوير مركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأسبوع المقبل، عدد من المشروعات الجديدة ورفع كفاءة وتطوير مركز التنمية الشبابية بشبرا الخيمة.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة إلى مركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، لتشجيع إدارة المركز على تعزيز قيمة الاستثمار داخله وإقامة مشروعات عملت على جذب العائلات والشباب والأطفال للتواجد بالمركز وممارسة كافة الأنشطة، مما أدى لزيادة القيمة الاستثمارية بعوائد عالية وهو ما جعل المركز أحد أكبر المراكز المحققة لأرباح.

كما يقوم أشرف صبحي والمرافقين بافتتاح مركز التخاطب لذوي الهمم والذي تم تدعيمه بأجهزة حديثة وأخصائيين، كما يفتتح قاعة المناسبات ومنطقة الملاهي الحديثة وتطوير حمامت السباحة والملاعب وصالة المنازلات وصالة الإسكواش والجيم.

