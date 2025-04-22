أصدرت وزيرة الشّباب والرّياضة نورا بيراقداريان ثلاثة قرارات بتاريخ الثّلثاء 22 نيسان 2025، تتضمّن إلغاء لعبة "السكيت بورد" ولعبة "الخماسي الحديث" ولعبة "ركوب الموج" من تراخيص الجمعيّات الرّياضيّة، لفقدانها الشّرط الأساسي الّذي تمّ بموجبه ترخيص الألعاب الثّلاث، وعدم استيفائها الشّروط القانونيّة والفنيّة والخاصّة بها، وقرّرت تشكيل لجنة لإدارة كل لعبة.

كانت هذه تفاصيل خبر بيراقداريان ألغت ألعاب السكيت بورد والخماسي الحديث وركوب الموج من تراخيص الجمعيات الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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