العقود الآجلة لخام برنت تهبط عند التسوية لأدنى مستوى لها منذ آب 2021

انخفضت العقود الآجلة لخام نفط برنت 4.56 دولار أي بنسبة 6.5% لتبلغ عند التسوية 65.58 دولار، لتهبط بذلك إلى أدنى مستوى لها منذ آب 2021.
ولا تزال موجات الصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجاءت أعلى من المتوقع، تتردد في الأسواق.
فقد هبط الدولار فيما ارتفع الين بوصفه عملة ملاذ آمن ويتجه لتسجيل أعلى مستوى في ستة أشهر، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة.
وشهدت بورصة "وول ستريت" تراجعات جماعية بعد رد سلطات الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على البضائع الأميركية.
وكان قد انخفض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بأكثر من 20% عن أعلى مستوى له سجله في كانون الأول الماضي، في حين تراجع مؤشر راسل 2000 للشركات الأميركية الصغيرة بنسبة 4.2% وهو أدنى مستوى له منذ كانون الأول 2023.
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