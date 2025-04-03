وزير التجارة البريطاني: بريطانيا تريد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم ولا تعتزم الرد فورا

أعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز أنّ المملكة المتّحدة ما زالت ملتزمة بالتوصّل لاتفاق مع الولايات المتحدة لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولا تعتزم اتّخاذ إجراءات انتقامية في الحال.
واوضح رينولدز في تصريح له، بانه "بما أنّ الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا، فإنّ نهجنا هو أن نبقى هادئين ونلتزم بهذا الاتفاق الذي نأمل أن يخفّف من تأثير ما تمّ الإعلان عنه اليوم"، أي رسوم جمركية بنسبة 10% على كل الصادرات البريطانية إلى الولايات المتّحدة، وهي أقلّ نسبة فرضها الملياردير الجمهوري على سائر شركاء بلاده التجاريين.
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