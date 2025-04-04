شادي عبدالله يطرح أغنيته الجديدة "نسخة وحدة" بحفل في بيروت

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ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان شادي عبدالله أغنيته الجديدة بعنوان "نسخة وحدة" خلال حفل مميز أُقيم في بيروت، بحضور لافت للفنان اللبناني عاصي الحلاني، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الفنية و الإعلامية.
الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي إيهاب روزا، و ألحان و توزيع كيلاني، بينما تولّى طوني حداد مهمة الميكس و الماسترينغ، و قد تفاعل الحاضرون مع الأغنية بشكل ملحوظ، إذ قدّمها شادي عبدالله بأسلوبه الخاص و حضوره المميز، ما أضفى على الحفل أجواءً مليئة بالحماس و الإعجاب، في انطلاقة واعدة للعمل الجديد.
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