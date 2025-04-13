شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى تنشر صورا من عقد قرانها على حسن يوسف.. وتكشف: أحيى ذكراه بختم القرآن والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شمس البارودي عبر حسابها بموقع فيس بوك عن عدد من الصور من حفل عقد قرانها على الفنان الراحل حسن يوسف، فيما نشرت أيضا مجموعة من الكروت التي كان يكتب لها فيها رسائل في مناسبات مختلفة.

فيما كشفت شمس البارودي عن الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الراحل حسن يوسف يوم 14 أبريل من خلال ختم القرآن مع الأسرة والالتفاف حول مائدة الطعام.

وكانت الفنانة شمس البارودى قد تذكرت زوجها الراحل الفنان حسن يوسف مع حلول شهر رمضان المبارك، الذى يعد الشهر الأحب إلى الراحل، حيث أكدت تواجده معها برسائله التي كان يهديها لها في المناسبات والتي ما زالت تحتفظ بها وتضعها أمام أعينها طول الوقت.

كما أكدت شمس البارودى على حرصها على عدم تغيير أى طقوس كان يعتاد عليها زوجها الراحل.

شمس البارودى عبرت عن حبها وتذكرها الدائم لزوجها من خلال رسالة مطوّلة نشرتها على حسابها بموقع فيس بوك وأرفقت فيها رسائل الراحل لها فى المناسبات حيث كتبت: "أنت معى فكل رسائلك يا حبيبى أما على المراية أو تحت زجاج التسريحة أو الكمود أو في مكان خاص بدولابنا كلمات حبك الصادقة لا تفارقنى وسنبدأ بإذن الله أحب الشهور لك وأنت معنا".



شمس البارودى تنشر صورا من عقد قرانها على حسن يوسف (6)



شمس البارودى تنشر صورا من عقد قرانها على حسن يوسف (7)



شمس البارودى تنشر صورا من عقد قرانها على حسن يوسف (8)



شمس البارودى تنشر صورا من عقد قرانها على حسن يوسف (9)