شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. مقتل شخصين في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

قتل 71 مدنيًا لبنانيًا

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الأحد.وقالت الوزارة ا إن شخصًا قُتل جراء قصف سيارة في قرية كفرياشيت، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية. وقتل شخص ثان في غارة جوية منفصلة في بلدة حولا، بالقرب من الحدود.ويجري تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان منذ أواخر نوفمبر الماضي.

واتهمت الأمم المتحدة منذ أيام الاحتلال الإسرائيلي بقتل 71 مدنيًا منذ وقف إطلاق النار.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عشرات المدنيين في لبنان منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، بينهم نساء وأطفال، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي.



وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن عمليات جيش الاحتلال أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين في لبنان خلال الأشهر الأربعة منذ الهدنة الهشة في 27 نوفمبر.

وأفاد المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان بأن "71 مدنيًا على الأقل قتلوا على يد قوات الاحتلال في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضح أن بين الضحايا 14 امرأة و9 أطفال، داعيًا الى وقف العنف فورًا.