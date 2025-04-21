شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: المجاعة تهدد مليوني فلسطيني في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها من خطورة تفاقم المجاعة وانتشارها في قطاع غزة، التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، في ظل انعدام مصادر الدخل واعتمادهم الكامل على المساعدات الإنسانية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أهمية استجابة المجتمع الدولي للتحذير الجدي الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بشأن الخطر الداهم الذي يهدد حياة سكان القطاع، مع قرب نفاد الكميات الضئيلة المتبقية من المواد الغذائية.

ودعت جميع الأطراف إلى التعامل بأقصى درجات الجدية مع هذا التحذير، والتحرك العاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على فتح المعابر فورًا، وضمان التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية، بما يسهم في إنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

استشهد 7 فلسطينيين

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، في تجمعات للفلسطينيين جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس، واستشهد فلسطينيان في غارتين للاحتلال وسط المدينة.وفي وسط قطاع غزة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لشمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع انفجارات في أحياء التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، ناتجة عن القصف المدفعي الإسرائيلي المستمر، وعمليات نسف المنازل والبنايات السكنية.