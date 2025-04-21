السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إنسانية متنوعة في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 176 حقيبة إيوائية و45 خيمة في مخيمي تبالة والخزان بمديرية الشحر في محافظة حضرموت، استفاد منها 1.056 فردًا بواقع 176 أسرة، ضمن مشروع الإيواء الطارئ في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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