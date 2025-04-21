شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الباحة اليوم.. هطول أمطار متفرقة على العقيق وبلجرشي والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الأمطار في السعودية

الدمام - شريف احمد - شهِدت محافظتي العقيق وبلجرشي التابعتين لمنطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من غزيرة إلى متوسطة.وشملت أجزاءً متفرقة من المراكز التابعة لهما وعددًا من منتزهاتهما، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.كان المركز الوطني للأرصاد نبه في تقريره عن حالة الطقس من أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق خلال ساعات المساء ليلة الأحد/الاثنين.وتستمر حتى الساعة 1 صباح الاثنين في بعض الأماكن، وحتى الساعة 2 صباحًا في أماكن أخرى.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وفي تقرير البيئة اليومي، سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (25.4) ملم في الغائل بمحافظة ظهران الجنوب.



وجاء وذلك ضمن (8) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت محطة شعار بأبها (2.4) ملم، ومحطة رصد بيشة (3.3) ملم.



وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة.



وسجّلت (23) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، والباحة).