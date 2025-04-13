شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين لترويجهما الشبو وإحباط تهريب أقراص خاضعة للتداول الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى جهة الاختصاص.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (239,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واسُتكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.