شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لوفاة الفنانة شيرين سيف نصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة شيرين سيف النصر، إذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 أبريل 2024، بعد مسيرة فنية أجادت من خلالها تقديم أدوارها، فهي من أبرز نجمات جيلها.

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن يوم 27 نوفمبر عام 1967 لأب مصري وأم فلسطينينة، وتخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت عدة سنوات بفرنسا، وهناك تعرفت على يوسف فرنسيس الذي قدمها للسينما.

شاركت في عدد من الأفلام وهي: الأستاذ، البحث عن طريق آخر، البلدوزر، أحلامنا الحلوة، سفينة الحب والعذاب، كلهم في جهنم، سوق الهانم، أما في الدراما قدمت: "المال والبنون الجزء 2، على باب الوزير، شقة الحرية، من الذي لا يحب فاطمة، النوارس والصقور، المتهم برىء، اللص الذي أحبه"، وذلك قبل اعتزالها الفن.

وبعد سنوات من ابتعادها عن المجال الفني رحلت شيرين سيف النصر عن عالمنا يوم 13 إبريل، 2024، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.