شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس ضيف شرف فيلم أحمد وأحمد بطولة السقا وفهمى وطرحه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أوس أوس كضيف شرف خلال أحداث فيلم أحمد واحمد بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى، حيث يعد الفيلم من ابرز الاعمال المنتظرة للجمهور، وكان قد انضم لضيوف الشرف في الفيلم كل من طارق لطفى وعلى صبحى وغادة عبد الرازق.

ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عُرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائى ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات.

وفي السياق ذاته يشارك أوس أوس في فيلم الصفا ثانوية بنات بطولة الفنان على ربيع، الذي يُعرض حاليًا في السينمات ، تدور أحداثه حول (هشام أبو طويلة) الذي يكره النساء والجنس الناعم ويرفض التعامل معهن، ولكن تقوده الظروف للعمل بإحدى مدارس البنات، حيث يجد نفسه مجبرًا على تدريب فريق نسائي بالمدرسة للمشاركة في بطولة كرة سلة بهدف الفوز بجائزة كبيرة قد تُنقذ المدرسة من الإفلاس.