يعقوبيان: رفع السقف بموضوع السلاح من قبل "حزب الله" هدفه تحسين شروط المفاوضات

رأت النّائبة بولا يعقوبيان، أنّ "رفع السّقف في موضوع السّلاح من قبل حزب مكيافلله، هو مجرّد دفع إضافي لرفع وتحسين شروط المفاوضات الأميركيّة- الإيرانيّة"، مشيرةً إلى أنّ "لبنان مجدّدًا ورقة للاستخدام الخارجي!".
ولفتت في تصريح، إلى أنّ "إيران الّتي أنفقت مليارات على الحزب، تريد عوائد أكبر، وقد حان وقت تقديم التّنازلات لبقاء نظامها"، مؤكّدةً أنّ "على الحزب أن يتوقّف عن تكرار الكلام البائد، وأن يعود إلى لبنانيّته، بدلًا من لعب دور البيدق في مفاوضات لا ناقة لنا فيها ولا جمل".
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