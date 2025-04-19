عراقجي التقى تاياني: نلتزم بالدبلوماسية ويجب للاستفادة من هذه الفرصة للتوصل لتفاهم منطقي ومعقول

أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​، خلال لقائه نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني، قبل دقائق من حضوره إلى مكان المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة في روما، "التزام إيران بالدّبلوماسيّة، وضرورة أن تستغل جميع الجهات الفرصة المتاحة، للتوصّل إلى تفاهم منطقي ومعقول، من شأنه، مع احترام الحقوق المشروعة لإيران ورفع العقوبات القمعيّة وغير القانونيّة، أن يزيل أي شكوك حول البرنامج النّووي السّلمي الإيراني؛ من خلال بناء الثّقة الطّوعي".

وشدّد على "الطّبيعة السّلميّة للبرنامج النّووي الإيراني، ورفض أسلحة الدّمار الشّامل وفقًا للقيم الدّينيّة والوطنيّة للإيرانيّين، ووفقًا لعقيدة الدّفاع لإيران"، معتبرًا أنّ "العقبة الوحيدة أمام تحقيق شرق أوسط خال من الأسلحة النّوويّة، هي الكيان الصّهيوني الّذي يسعى إلى التّحريض على إيرانوفوبيا وتفاقم انعدام الأمن في الشّرق الأوسط، إلى جانب الإبادة الجماعيّة وانعدام القانون والعدوان على دول المنطقة، الأمر الّذي يتطلّب من أوروبا والمجتمع الدّولي اتخاذ موقف مسؤول؛ بعيدًا عن الصّور النّمطيّة المفروضة".