أنغام تتألق في جدة وتفاعل واسع من الجمهور

وسط تصفيق جمهور جدة والغناء معها أحيت النجمة أنغام حفلًا استثنائيًا ضمن فعاليات "حفلات موسم جدة غير"، بتنظيم من شركة "بنش مارك"، في أمسية غنية بالإبداع والأحاسيس، قدّمت فيها أكثر من 30 أغنية من أرشيفها الغنائي.

وتفاعل الجمهور كان استثنائيًا، فقد شاركها الغناء والتصفيق طوال الحفل، ما جسّد الرابط القوي الذي يجمعها بجمهورها العريض.



تميز الحفل بتصميم مسرحي حديث ومبتكر، يعكس روح موسم جدة المتجددة لهذا العام. ولاقى الحفل إقبالًا هائلًا منذ لحظة الإعلان عنه، حيث نفدت التذاكر فور طرحها، في دلالة واضحة على الشعبية الكبيرة لأنغام في السعودية.

ووجّهت أنغام خلال الحفل كلمات شكر إلى تقويم جدة وشركة بنش مارك على التنظيم والدعم، كما عبرت عن حبها الكبير للغناء في جدة، المدينة التي قالت إنها تحتل مكانة خاصة في قلبها.

لم يقتصر النجاح على مكان الحفل، بل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تصدّر اسم أنغام في السعودية ومصر والكويت قائمة الأكثر تداولاً على منصة "X".

وأنهت أنغام الحفل بأداء مؤثر لأغنية "يا ريتك فهمني" بقيادة المايسترو هاني فرحات، تاركة أثرًا عاطفيًا قويًا في نفوس الحاضرين.

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