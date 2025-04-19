من تختار حمانا بين العهد القديم والعهد الجديد؟

علمت "النشرة" أنّ المساعي في ​حمانا​ نجحت في تشكيل لائحة لخوض الانتخابات البلديّة المقبلة، برئاسة المدير السّابق لكليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة والإداريّة في الجامعة اللّبنانيّة- الفرع الثاني أمين لبّوس، وتضمّ عائلات حمانا وألوانها السّياسيّة كافّة.

وتتميّز اللّائحة المُشكَّلة بأنّ أعضاءها كافّة هم من أصحاب الكفاءات والخبرات، ولم يسبق لأحد منهم أن شارك في أي مجلس بلدي في الحقبات السّابقة، مع العلم أنّ 40 بالمئة من أعضائها هم من السيّدات، وذلك دعمًا لدور المرأة الإيجابي في المجتمع، وإيمانًا بقدرتها على إرساء نهج جديد في العمل البلدي، والدّفع نحو التّطوّر والإنماء.

كما علمت "النشرة" أنّه تمّ تأجيل موعد الإعلان عن اللّائحة رسميًّا، من أجل إفساح المجال أمام المساعي الجارية بين العائلات والأحزاب، للتّوافق على مرشّح درزي واحد ينضمّ إلى اللّائحة، حرصًا على صيانة العيش المشترك.

وتواجه اللّائحة المذكورة لائحةً أخرى تضمّ ثلاثة رؤساء بلديّة سابقين، يتحمّلون بشكل مباشر وغير مباشر، مسؤوليّة الوضع المتردّي الّذي وصلت إليه حمانا، اثنان منهم يواجهون ملفّات قضائيّة عدّة، بعضها مرتبط مباشرةً بالمال العام الحمّاني؛ مع المفارقة أيضًا أنّه يتبيّن حتّى الآن أنّ هذه اللّائحة أقصت العنصر النّسائي بالكامل.