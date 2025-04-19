شمخاني: المفاوضون الإيرانيون توجهوا إلى روما بكامل الصلاحيات للتوصل لاتفاق متوازن لا للاستسلام

أشار المستشار السّياسي للمرشد الإيراني، ​علي شمخاني​، في تصريح، إلى أنّ "المفاوضين الإيرانيّين يتوجّهون إلى روما بكامل الصّلاحيّات، للتّوصّل إلى اتفاق شامل يرتكز على تسعة مبادئ: الجدّيّة، الضّمانات، التّوازن، رفع العقوبات، رفض نموذج ليبيا/الإمارات، تجنّب التّهديدات، السّرعة، كبح المعتدين (مثل إسرائيل)؛ وتسهيل الاستثمار"، مشدّدًا على أنّ "إيران حضرت من أجل اتفاق متوازن، وليس الاستسلام".

وتُعقد الجولة الثّانية من المحادثات الإيرانيّة- الأميركيّة غير المباشرة اليوم السّبت في العاصمة الإيطاليّة روما، بعدما عُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في العاصمة العمانيّة مسقط الأسبوع الماضي.