أشار المستشار السّياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني، في تصريح، إلى أنّ "المفاوضين الإيرانيّين يتوجّهون إلى روما بكامل الصّلاحيّات، للتّوصّل إلى اتفاق شامل يرتكز على تسعة مبادئ: الجدّيّة، الضّمانات، التّوازن، رفع العقوبات، رفض نموذج ليبيا/الإمارات، تجنّب التّهديدات، السّرعة، كبح المعتدين (مثل إسرائيل)؛ وتسهيل الاستثمار"، مشدّدًا على أنّ "إيران حضرت من أجل اتفاق متوازن، وليس الاستسلام".
وتُعقد الجولة الثّانية من المحادثات الإيرانيّة- الأميركيّة غير المباشرة اليوم السّبت في العاصمة الإيطاليّة روما، بعدما عُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في العاصمة العمانيّة مسقط الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر شمخاني: المفاوضون الإيرانيون توجهوا إلى روما بكامل الصلاحيات للتوصل لاتفاق متوازن لا للاستسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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