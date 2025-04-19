علّقت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشّرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في تصريح، على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ نعيم قاسم، الّذي أعلن فيه أنّه لا يمكن لأحد نزع سلاح الحزب، بكلمة: "Yawn" أي "تثاؤب".
وكان قد أكّد قاسم أمس، "أنّنا لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح "حزب الله" والمقاومة، وهذه الفكرة عليكم إزالتها من القاموس"، مشيرًا إلى "أنّنا سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألّا يلعب معنا أحد هذه اللّعبة". وشدّد على أنّ "الدّعوة لنزع سلاح المقاومة بالقوّة هي خدمة للعدو الإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر أورتاغوس تعليقًا على تأكيد قاسم أنه لا يمكن لأحد نزع سلاح "حزب الله": تثاؤب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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