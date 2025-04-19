توجّه وفد من الهيئة العامّة للمجلس العام الماروني برئاسة ميشال متى، إلى بكركي ثمّ إلى السّفارة البابويّة، لتقديم التّهاني بعيد الفصح المجيد إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والسّفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا.
وأعرب المجلس في بيان، عن أمله "مع قيامة سيّدنا يسوع المسيح من الموت، أن ينهض وطنُنا الحبيب من جلجلته وآلامه الّتي طال أمدها، فنعيش فيه قيامةً حقيقيّةً ووعيًا لقضايانا ومصلحتنا الوطنيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من المجلس العام الماروني زار الراعي وبورجيا مهنئًا بالفصح: نأمل أن ينهض لبنان من جلجلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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