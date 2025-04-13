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بينهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 36

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

  • بينهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 36 1/2
  • بينهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 36 2/2

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متعددة من قطاع غزة إلى 36 شهيدًا، وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد عشرة فلسطينيين في مدينة دير البلح، بينهم ثلاثة من العاملين في بلدية المدينة، بعد قصف إسرائيلي مباشر لمبنى البلدية.

خان يونس

كما استشهد 26 فلسطينيًا في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مركبات وخيام للنازحين في خان يونس وجباليا وغزة.
وذلك وسط تحذيرات وزارة الصحة الفلسطينية من الكارثة الصحية التي يمر بها المستشفى الأهلي العربي، بعد تعرضه للقصف اليوم؛ مما أدى لتدمير أقسام وأجهزة المستشفى، وفقدان مئات الجرحى والمرضى لأماكن مبيتهم وعلاجهم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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