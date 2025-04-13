شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 36 والان نبدء بالتفاصيل

خان يونس

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متعددة من قطاع غزة إلى 36 شهيدًا، وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد عشرة فلسطينيين في مدينة دير البلح، بينهم ثلاثة من العاملين في بلدية المدينة، بعد قصف إسرائيلي مباشر لمبنى البلدية.كما استشهد 26 فلسطينيًا في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مركبات وخيام للنازحين في خان يونس وجباليا وغزة.وذلك وسط تحذيرات وزارة الصحة الفلسطينية من الكارثة الصحية التي يمر بها المستشفى الأهلي العربي، بعد تعرضه للقصف اليوم؛ مما أدى لتدمير أقسام وأجهزة المستشفى، وفقدان مئات الجرحى والمرضى لأماكن مبيتهم وعلاجهم.