السعودية | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يلتقي مدير الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، مدير عام الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي بورد فيغار سولهجيل.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والتنموية.

ونوّه سولهجيل بالمشاريع الإغاثية والإنسانية والإنمائية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين أينما كانوا، مشيدًا بالسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها المركز.

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