شكرا لمتابعة خبر عن منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة دون تصريح اعتباراً من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الأمن العام بدء تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مدينة مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة.

وأوضح الأمن العام خلال بيان نشره علي حسابه الرسمي بمنصة إكس، أنه اعتباراً من غد الأربعاء 25/ 10/ 1446هـ الموافق 23/ 4/ 2025، يمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وشدّد الأمن العام على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، القاضية بإعادة المركبات، والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.

وأفاد البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونياً عبر منصة أبشر أفراد وبوابة مقيم، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج منصة تصريح.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت أهمية التزام حاملي تأشيرة العمرة بالمغادرة قبل الأول من ذي القعدة 1446هـ، تجنّبًا لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا على المخالفين.

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