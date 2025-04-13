- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تستعرض برامجها المتطورة بالمعرض الدولي للتعليم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك جامعة أم القرى في المعرض الدولي للتعليم (EDGEx 2025) الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2025 تحت عنوان (ما بعد الاستعداد للمستقبل).
وتأتي مشاركة الجامعة لتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة بمشاركة نخبة من القيادات التعليمية، وصناع القرار والمؤسسات التعليمية الدولية، إلى جانب مجموعة من شركات التقنية المتخصصة في قطاع التعليم.
هذا إضافة إلى سعي الجامعة المستمر لتعزيز حضورها ودورها في مسارات التعليم العالي، واستكشاف الحلول المتطورة في التعليم والتواصل مع رواد تطوير القدرات التعليمية.
وتعرض الجامعة برامجها الأكاديميَّة والبحثيَّة وإستراتيجياتها التعليمية وما توصلت إليه من مبادرات وبرامج أكاديميَّة وتعليميَّة متقدمة، وما تتميَّز به الجامعة في منظومة الإبداع والابتكار، إضافة إلى برامجها في مرحلتي البكالوريوس والدِّراسات العليا.
ويعرض تجربة معرفية متعددة الوسائط للأسر والطلاب، مع تطبيقات تعليمية معرفية واستشارات جامعية.
وذلك بهدف إلمام الأفراد والمؤسسات في المملكة العربية السعودية على أحدث العلوم والمهارات والتقنيات من خلال مزيج تفاعلي من عروض تقنيات التعليم وأحدث الابتكارات.
وتأتي مشاركة الجامعة لتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة بمشاركة نخبة من القيادات التعليمية، وصناع القرار والمؤسسات التعليمية الدولية، إلى جانب مجموعة من شركات التقنية المتخصصة في قطاع التعليم.
التعليم الرقمي وتقنيات الذكاء الصناعيوتستعرض الجامعة تجربتها في التعليم الرقمي وتقنيات الذكاء الصناعي وتوثِّيق إنجازاتها في مجال البحث والابتكار، والبرامج والمبادرات والمشاريع التي تعمل عليها مُحقِّقة بذلك توجُّهات وزارة التَّعليم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
هذا إضافة إلى سعي الجامعة المستمر لتعزيز حضورها ودورها في مسارات التعليم العالي، واستكشاف الحلول المتطورة في التعليم والتواصل مع رواد تطوير القدرات التعليمية.
وتعرض الجامعة برامجها الأكاديميَّة والبحثيَّة وإستراتيجياتها التعليمية وما توصلت إليه من مبادرات وبرامج أكاديميَّة وتعليميَّة متقدمة، وما تتميَّز به الجامعة في منظومة الإبداع والابتكار، إضافة إلى برامجها في مرحلتي البكالوريوس والدِّراسات العليا.
تقنيات التعليم المتطورةويعمل المعرض على تقنيات التعليم المتطورة وعلى ربط المتخصصين في التعليم بأحدث الابتكارات.
ويعرض تجربة معرفية متعددة الوسائط للأسر والطلاب، مع تطبيقات تعليمية معرفية واستشارات جامعية.
وذلك بهدف إلمام الأفراد والمؤسسات في المملكة العربية السعودية على أحدث العلوم والمهارات والتقنيات من خلال مزيج تفاعلي من عروض تقنيات التعليم وأحدث الابتكارات.