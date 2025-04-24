شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى أضم يحصل على اعتماد الهاسب على مستوى تجمع جده الصحي الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصل مستشفى أضم على اعتماد الهاسب (HACCP)، والذي يُعد من أهم أنظمة إدارة سلامة الغذاء. ويعكس هذا الإنجاز التزام المستشفى بأعلى معايير الجودة والسلامة، وحرصه الدائم على تقديم خدمات صحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويعد مستشفى اضم ، ثاني مستشفى على مستوى تجمع جده الصحي الأول يحقق هذا الإنجاز ؛ حيث تعتبر هذه الشهادة هي الأعلى في معايير التقييم والجودة في هذا المجال.

وأوضح مدير مستشفى أضم العام، أخصائي أول/فايز بن حسين الفهمي بأن المستشفى من أوائل المستشفيات بتجمع جده الصحي الأول حصولًا على هذه الشهادة في جودة وسلامة الغذاء لعام 2025 في مجال التغذية؛ وتحقيق جميع الإجراءات والمتطلبات المطلوبة لجودة وسلامة الغذاء.

وأضاف أن هناك عدة مراحل أساسية للحصول على شهادة الجودة وسلامة الغذاء والتي تشمل التحضير والمراجعة والتفتيش والفحص والتدريب، مشيرًا إلى أنه في كل مرحلة تم تقييم وتصحيح كافة الإجراءات كعمليات فصل مراحل ومواقع الإعداد للوجبات الغدائية، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والتعقيم وطرق حفظ وتخزين الأغذية .

من جهه أوضح رئيس قسم التغذية؛ عصام القحطاني ، أن قسم التغذية بالمستشفى يحرص دائمًا على تطبيق أفضل المعايير وأحدثها؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة في سلامة الأغذية، وضمان تقديم وجبات غذائية للمرضى والمستفيدين تتماشى مع تطلعات إدارة المستشفى، وفق رؤية وزارة الصحة للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الغذائية.