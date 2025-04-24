شكرا لمتابعة خبر عن طيّار متقاعد يواصل رحلة الابتكار من ورشته في عسير.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف سعيد بن شعفه، الطيار المتقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية، عن استمرار شغفه بعالم الابتكار والهندسة رغم مرور 28 عاماً على تقاعده من الخدمة العسكرية.

أوضح بن شعفه خلال ظهوره في قناة العربية ، أنه التحق بكلية الملك فيصل الجوية عام 1395هـ، وخدم في القوات الجوية لمدة 18 عاماً، قبل أن يتفرغ لهوايته القديمة في مجال الاختراعات.

وقال بن شعفه: “عندي شغف بالاختراعات من زمان، وعملي المهني كان مرحلة عابرة، زرت أمريكا وقدمت تحسينات على بعض الطائرات، ولا أزال أواكب الجديد في عالم الطيران”.

وبيّن أنه استثمر سنوات التقاعد في تطوير عدد من الابتكارات من داخل ورشته الخاصة في منطقة عسير، من بينها محول كهربائي، ومثقاب يعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى نماذج طائرات مصنّعة محلياً.