شكرا لمتابعة خبر عن فيرجن أتلانتيك تقرّب الرياض من لندن برحلة يومية مباشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن السير ريتشارد برانسون، أثناء تواجده في مدينة الدرعية، انطلاق خط طيران يومي مباشر بين لندن والرياض عبر “فيرجن أتلانتيك”، مؤكدًا: “الرياض أصبحت أقرب!”

الرحلة الجديدة تمثل خطوة استراتيجية تعزز من مكانة المملكة كمركز جاذب للسياحة والأعمال، وتفتح آفاقًا أوسع للتواصل بين السعودية وأوروبا، في ظل الحراك التنموي الذي تشهده البلاد ضمن رؤية 2030.

والرحلات الجديدة تسير باستخدام طائرات إيرباص وتوفر خدمات مخصصة للثقافة المحلية ،A330-900neo مثل تقديم القهوة العربية والتمور، وخيارات وجبات حلال وتشغيل دعاء السفر قبل عرض تعليمات السلامة.

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