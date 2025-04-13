شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. رأس المال السوقي يربح نحو 21 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

نتائج البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 21 مليار جنيه.وبهذا بلغ مستوى 2.197 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 11 مليار جنيه.كما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3 مليارات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 1.18 في المئة ليصل إلى 31174.62 نقطة.فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.74 في المئة ليبلغ 8930.09 نقطة.وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 1.67 في المئة إلى قيمته ليغلق عند مستوى 12293.28 نقطة.