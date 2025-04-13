شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدفاع يفتتح وحدة القلب في مستشفى عبود العسكري والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سبأنت:
افتتح وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم وحدة القلب والعناية القلبية المركزة في مستشفى عبود العسكري في العاصمة المؤقتة عدن بتمويل من المؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع عدن.
وكان في استقباله مدير الخدمات الطبية للقوات البرية العميد عارف الداعري ومدير مستشفى عبود الدكتورة رانيا فرحان ومدير المؤسسة الاقتصادية-عدن العميد انور العمري.
وأشاد وزير الدفاع بمستوى الإنجاز في تجهيز هذه الوحدة الطبية الهامة بجميع الوسائل والمعدات الطبية الحديثة التي تمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى عبود العسكري، معبرا عن ارتياحه للجهود المبذولة في هذا الصدد.
كما دشن الفريق الداعري قسم الرقود في ذات المستشفى بسعة مائة سرير، منوها بأهمية تجهيز هذه الأقسام الطبية لتحسين وتجويد الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي القوات المسلحة والمواطنين عموما.
من جهته أكد مدير المؤسسة الاقتصادية عدن تجهيز وحدة القلب والاوعية القلبية باحدث الاجهزة والمعدات الطبية، فيما العمل جار لاستكمال مشروع قسم الرقود خلال الفترة القليلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع يفتتح وحدة القلب في مستشفى عبود العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.