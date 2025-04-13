شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدفاع يفتتح وحدة القلب في مستشفى عبود العسكري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سبأنت:

افتتح وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم وحدة القلب والعناية القلبية المركزة في مستشفى عبود العسكري في العاصمة المؤقتة عدن بتمويل من المؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع عدن.

وكان في استقباله مدير الخدمات الطبية للقوات البرية العميد عارف الداعري ومدير مستشفى عبود الدكتورة رانيا فرحان ومدير المؤسسة الاقتصادية-عدن العميد انور العمري.

وأشاد وزير الدفاع بمستوى الإنجاز في تجهيز هذه الوحدة الطبية الهامة بجميع الوسائل والمعدات الطبية الحديثة التي تمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى عبود العسكري، معبرا عن ارتياحه للجهود المبذولة في هذا الصدد.

كما دشن الفريق الداعري قسم الرقود في ذات المستشفى بسعة مائة سرير، منوها بأهمية تجهيز هذه الأقسام الطبية لتحسين وتجويد الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي القوات المسلحة والمواطنين عموما.

من جهته أكد مدير المؤسسة الاقتصادية عدن تجهيز وحدة القلب والاوعية القلبية باحدث الاجهزة والمعدات الطبية، فيما العمل جار لاستكمال مشروع قسم الرقود خلال الفترة القليلة القادمة.