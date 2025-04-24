الامارات | جامعة دبي الطبية.. منح دراسية كاملة لمواطني الدولة في برنامجي الصيدلة والتمريض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعد جامعة دبي الطبية أول مؤسسة تعليمية متخصصة في الطب والصيدلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا في مجال التعليم العالي. وقد انطلقت برؤية راسخة تهدف إلى الاستثمار في تعليم المرأة وتمكينها وتعزيز دورها في مجالات الرعاية الصحية والعلوم الطبية.

ومنذ تأسيسها، التزمت الجامعة بتقديم برامج أكاديمية عالية الجودة و ذات اعتمادات دولية و اتفاقات مع جامعات دولية مرموقة، مع التركيز على التميز العلمي، التدريب العملي، والرعاية الصحية المتكاملة، وذلك ضمن بيئة تعليمية متطورة تدعم الطالبات وتمنحهن فرصًا للتميز والابتكار.

وتضم الجامعة اليوم كليات رائدة في مجالات الطب، الصيدلة، والتمريض، حيث يُعد برنامج التمريض المعتمد حديثًا خطوة استراتيجية متماشية مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة إلى زيادة عدد الكوادر الصحية المؤهلة لتلبية احتياجات النمو في القطاع الصحي وتعزيز جودة واستدامة الخدمات الصحية.

وتتميز الجامعة بـبرامج تعليمية و خطط تدريسية حديثة تتماشى مع المتطلبات العالمية، ومختبرات وتقنيات متطورة تُركز على الذكاء الاصطناعي و مختبرات المحاالواقع الافتراضي، إلى جانب هيئة تدريس ذات كفاءة وخبرة عالية، مما يجعلها وجهة أكاديمية مفضلة للطالبات الطموحات اللواتي يسعين للتميز في مجالات الرعاية الصحية.

وتُقدِّم الجامعة منحًا دراسية كاملة 100% لمواطني دولة الإمارات في برنامجي الصيدلة والتمريض، وذلك ضمن إطار التعاون مع برنامج "نافس"، دعمًا لتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.

كما تُوفر الجامعة منحًا دراسية تصل إلى 40%، تعزيزًا لفرص الوصول إلى تعليم طبي عالي الجودة لجميع الطالبات، وبأسعار تعتبر من الأقل على مستوى الدولة بالرغم من مستوى التعليم المتقدم.

وللتعرف على البرامج والتخصصات تدعو الجامعة الطالبات المهتمات وأولياء الأمور لزيارة مقر الجامعة في دبي – محيصنة 1، من الاثنين الى الجمعة من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة الرابعة عصراً، و ذلك لمقابلةأعضاء الهيئة التدريسية، وزيارة المختبرات والمرافق الجامعية.

للاستفسار والتواصل، يُرجى الاتصال على الرقم 0555646463 أو

04-2120333

و زيارة الموقع الالكتروني للجامعة:

www.dmu.ae