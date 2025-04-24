براد بيت يطلب الزّواج من حبيبته بعد طلاقه من أنجلينا جولي أخيرًا

بعد سنوات من المعارك القانونيّة والاضطرابات العاطفيّة، يبدو أن براد بيت يطوي صفحة أحد أكثر فصول حياته اضطرابًا. وبحسب ما ورد، تقدّم نجم هوليوود بطلب الزّواج من صديقته إيناس دي رامون، وهو ما يمثل علامة فارقة في علاقتهما الرّومنسيّة الهادئة ولكن الثّابتة.

وكشف موقع “رادار أونلاين” أنّ بيت (واحد وستّون عامًا) طلب الزّواج من مصمّمة المجوهرات البالغة من العمر اثنين وثلاثين عامًا قبل سفره إلى نيوزيلندا لتصوير فيلم يستمرّ ستّة أسابيع.

إنّها لفتة جريئة ورومنسيّة تقول المصادر إنّها تعكس رغبة “بيت” في المضيّ قدمًا وترك ماضيه المؤلم مع أنجلينا جولي خلفه.

وقال مصدر مقرّب من الممثّل “براد” يشعر أخيرّا بالتّحرّر من ماضيه والطّلاق الّذي يبدو بلا نهاية من أنجلينا”. “إنّه يريد أن يُعلِم إيناس أنّه سيكون دائمًا موجودًا من أجلها، بغضّ النّظر عن مدى سفره للعمل.”

ويقول المقرّبون من الممثّل الحائز على جائزة الأوسكار إن “بيت” بذل قصارى جهده لجعل دي رامون تشعر بالحبّ والاهتمام خلال علاقتهما. كما أظهر “بيت” إخلاصه بأفعال ذات معنى.

وأضاف المصدر: “براد يعرف مدى صعوبة طلاقه بالنّسبة لإيناس ويقدّر أنّها استمرت في الوقوف إلى جانبه، بغض النظر عن مدى مرارة المعركة أو المدّة الّتي استمرّت فيها”.

على عكس علاقات “بيت” الرّومنسيّة البارزة السّابقة، فإنّ دي رامون ليست جزءًا من صياغة التّرفيه – وهي التّفاصيل الّتي يقال إنّها تلعب دورًا كبيرًا في علاقتهما.

وأوضح المصدر “أنّه يحبّ أن يكون مع شخص خارج عالم التّرفيه ولا يشعر بالحاجة إلى التنافس معه”. “أنا متأكد من أنّ هذا يشكل راحة كبيرة بالنسبة له.”

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وعلى الرّغم من أنّ فريق “بيت” نفى علنًا إشاعات الخطوبة، تقول المصادر إنّ حفل الزّفاف قيد الإعداد. ومن المتوقّع أن يعقد الزّوجان زواجهما في حفل تقليديّ بالكنيسة إمّا في أواخر الصّيف أو أوائل الخريف، ومن المرجح أن تشمل قائمة الضّيوف العائلة والأصدقاء المقرّبين، بالإضافة إلى بعض الوجوه المألوفة.