الجميّل: معالجة مواضيع بنيوية كالمناصفة في بيروت وصلاحيات المحافظ لا تتم على عجل

اعتبر رئيس حزب "الكتائب"، النائب سامي الجميّل، في تصريح له خلال الجلسة التشريعية التي رفعت إلى الساعة السادسة من مساء اليوم، أن" النقاش حول الانتخابات البلدية في بيروت لا يثار على بعد أسبوعين من الانتخابات ومعالجة مواضيع بنيوية كالمناصفة وصلاحيات المحافظ لا تتم على عجل".

وقال: "لدينا خيار من اثنين إما التوصل الى نوع من الاتفاق لمرة واحدة فقط يؤمن الاستحقاق ضمن الشراكة والعيش المشترك في هذه الانتخابات، على أن ننتقل بعدها فورًا إلى معالجة هذا الإشكال الذي ليس سوى نموذج عن مشاكل البلد الكثيرة أو العمل على حصول توافق سياسي يضمن مشاركة الجميع ويؤمن المناصفة".