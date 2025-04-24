تفاصيل صادمة حول وفاة بطلة فيلمMammoth صوفي نيوايد… تقرير يسلّط الضّوء

يعيش عالم التّرفيه حالة من الحزن والأسى بعد وفاة صوفي نيوايد، وهي ممثّلة سبق أن اشتهرت بأدوارها في فيلمي Mammoth و Noah، وقد توفّيت عن عمر ناهز الأربعة والعشرين عامًا في الرّابع عشر من أبريل. ووفقًا لشهادة وفاتها الّتي حصلت عليها عدّة وسائل إعلام في الثّالث والعشرين من أبريل، كانت “نيوايد” حاملًا حين وفاتها، ممّا أضاف حالة مؤلمة إلى صفحة مدمرّة بالفعل.

وقد أثارت وفاتها المفاجئة عندما تمّ العثور عليها فاقدة الوعي في منطقة مشجّرة على طول نهر روارينج برانش في بينينجتون بولاية فيرمونت، حزنا وأسئلة، إذ تحقق الشّرطة في احتمال تناول جرعة زائدة غير مقصودة دون استبعاد فرضيّة القتل غير المتعمّد.

بدأت نيوايد، المولودة في برلنغتون بولاية فيرمونت، التّمثيل في سن السادسة، إذ قامت ببطولة فيلم Bella (٢٠٠٦) ثم ظهرت لاحقًا في فيلم Margot at the Wedding ٢٠٠٧، وAn Invisible Sign ٢٠١٠ مع جيسّيكا ألبا، وNoah ٢٠١٤ مع راسل كرو.

وكتبت عائلتها في نعيها: “لقد بدت في أسعد حالاتها أثناء وجودها في موقع تصوير فيلم، عندما أصبحت شخصًا آخر”، مشيرة إلى شغفها بالتّمثيل الّذي ورثته دون علم والدتها، الممثّلة السّابقة شيلي جيبسون.

ووصف نعي عائلتها الفتاة بأنّها “فتاة طيبة وجديرة بالثّقة”، لكن انفتاحها جعلها عرضة للخطر. كاشفين عن صراع نيوايد مع الصّدمة والعار. وأضافوا أنّها “عالجت نفسها بنفسها” ورفضت العلاج في كثير من الأحيان، قائلة إنّها “ستتعامل مع الأمر” بمفردها، وهو الاختيار الّذي “أدّى إلى وفاتها”. قالت والدتها لموقع TMZ: “نحن مشتّتون للغاية ونشعر بالحزن. كل ما يمكنني قوله هو أنّ تمثيلها كان دائمًا قصيرًا ولكنّه كان سعيدًا للغاية. كانت دائمًا آمنة في تلك المواقع”.

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وبدلاً من الزّهور، طلبت الأسرة التبرع لمنظّمة RAINN، وهي منظّمة مناهضة للعنف الجنسيّ، في إشارة إلى المعارك الشّخصيّة الّتي خاضتها نيوايد. ووصفها نعيها بأنّها “مبدعة، ورياضيّة، وحكيمة أكثر من عمرها”، وحثّ الآخرين على “التّعلّم من حياتها القصيرة والقيام بما هو أفضل”.