الامارات | نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وذلك خلال زيارته لمقر سفارة الكرسي الرسولي في أبوظبي.

وكان في استقبال الشيخ نهيان بن مبارك لدى وصوله المطران كريستوف زاخيا القسيس، سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة، حيث فتحت السفارة سجل التعازي لمدة يومين في مقرها بالعاصمة أبوظبي.

وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك عن أحرّ مشاعر العزاء وصادق المواساة لشعب الفاتيكان ولجميع أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم، في هذا المصاب الجلل الذي فقد فيه العالم رمزًا كبيرًا للسلام والتسامح والرحمة.

وقام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بكتابة كلمة في سجل التعازي، عبّر فيها عن تقديره الكبير لدور قداسة البابا فرنسيس في ترسيخ قيم التعايش والتسامح، مشيرًا إلى إسهاماته التاريخية في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وعلى وجه الخصوص دوره المحوري في توقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" في أبوظبي عام 2019، والتي تُعدُّ من أبرز المبادرات العالمية في نشر مبادئ المحبة والتفاهم بين الشعوب.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك أن ذكرى قداسة البابا فرنسيس ستظل حية في وجدان البشرية جمعاء، بما مثّله من قدوة عالمية في الإيمان والرحمة والالتزام بخدمة الإنسان بغضّ النظر عن الدين أو العرق أو الخلفية.

كما قدم واجب العزاء كل من الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والدكتورة أمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية، وسلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، والدكتور خالد غانم الغيث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، و مها بركات مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وراشد بن للحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي، وسيف عبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية وسالم بطي القبيسي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، و فراس عبدالكريم الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعبدالله البلوكي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة الخارجية، وفيصل لطفي وكيل مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، والبروفيسور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وهدى كانو مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمدير الفني لمهرجان أبوظبي.

كما قدم واجب العزاء أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة.