شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الدفراوى: إيرادات سيكو سيكو تتخطى 100 مليون جنيه وتوقعات بزيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموزع السينمائى محمود الدفراوى لـ الخليج 365، إن إيرادات فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقى تخطت الـ100 مليون جنيه منذ عرضه في دور العرض السينمائية، حيث من المتوقع أن تتزايد إيرادات الفيلم خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن العمل حصد على إشادات كبيرة من الجمهور، بالإضافة إلى نوعية الفيلم الجيدة لكل الأعمار.

فيلم سيكو سيكو كوميدى اجتماعى، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما فى شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما فى مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

يذكر أن طه دسوقى شارك مؤخرا فى ماراثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل ولاد الشمس، والذى شاركه بطولته أحمد مالك، ومحمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج شركة فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى.