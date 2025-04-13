شكرا لقرائتكم خبر عن مادة حيوية جديدة تعالج انسكابات النفط في المياه والتربة الرملية والان نبدء بالتفاصيل

معالجة انسكابات النفط في المياه والتربة الرملية

الدمام - شريف احمد - كشفت جامعة سيبيريا الفيدرالية عن ابتكارها لمادة حيوية جديدة تعالج انسكابات النفط في المناطق الرملية وعلى المسطحات المائية.وأجرى الباحثون الروس اختبارات ميدانية على هذه المادة في إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا.وأوضحت الباحثة المشاركة في قسم إمدادات الوقود ومواد التشحيم بجامعة سيبيريا الفيدرالية ماريا كوفاليوفا أن "التقنية المبتكرة تهدف إلى معالجة آثار انسكابات النفط الطارئة ومنتجاته على الشواطئ الرملية والمسطحات المائية.وقالت كوفاليوفا، لوكالة "تاس"، إن "المواد الحيوية تتميز بتحقيق معدلات امتصاص عالية، وتجمع بين آليتي التنظيف الفيزيائي والميكروبيولوجي، وعدم إحداث تلوث ثانوي، حيث تتحلل المادة بيولوجيًا بالكامل بعد أداء وظيفتها".