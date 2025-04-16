شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. مؤشر بورصة مسقط يُغلق مرتفعًا بنسبة 0.62% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم الأربعاء، عند مستوى 4304.44 نقاط، مرتفعًا 26.4 نقطة وبنسبة 0.62 في المئة مقارنة مع آخر جلسة للتداول، التي بلغت 4278.02 نقطة.وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و937 ألفًا و418 ريالاً عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 73.1 في المئة مقارنة مع آخر جلسة للتداول التي بلغت 18 مليونًا و363 ألفًا و217 ريالاً عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.007 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 27.17 مليار ريال عُماني.